Жасмин и Денис Клявер сняли клип «Любовь - отрава»

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Денис Клявер и Жасмин презентовали клип на дуэтную песню «Любовь - отрава», которую они записали ко Дню всех влюбленных.

«Любовь - отрава» - это история взаимоотношений двух горячих кровей, это настоящие столкновение энергий женщин и мужчин в знойной Испании, столкновение любви и страсти, которая так часто в жизни граничит с ненавистью.

Режиссером клипа выступил режиссер Алан Бадоев. Съёмки видео прошли в апреле этого года и стали одними из самых сложных и непростых в карьере как режиссера, так и артистов. Испания то дарила солнечное тепло, то заливала актёров проливными дождями на холодном испанском ветру.

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