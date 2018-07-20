Жасмин и Денис Клявер сняли клип «Любовь - отрава»

«Любовь - отрава» - это история взаимоотношений двух горячих кровей, это настоящие столкновение энергий женщин и мужчин в знойной Испании, столкновение любви и страсти, которая так часто в жизни граничит с ненавистью.

Режиссером клипа выступил режиссер Алан Бадоев. Съёмки видео прошли в апреле этого года и стали одними из самых сложных и непростых в карьере как режиссера, так и артистов. Испания то дарила солнечное тепло, то заливала актёров проливными дождями на холодном испанском ветру.