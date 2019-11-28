Жасмин показала клип, где отношения «Сильней огня»

Известный клипмейкер признаётся, что каждая работа на стихи Михаила Гуцериева для него уникальна: «Мне дала возможности для манёвра строчка «Сильней огня горячий зной в твоей постели…», которая сразу натолкнула на визуальные образы. Ведь стихи — это и есть фундамент, который даёт полёт творчеству. Я попытался их превратить в знакомую многим историю».

Сильней огня

Горячий зной в твоей постели.

Хочу опять ночной дуэли,

Скажи, когда придёшь, когда, скажи, когда.

Премьера песни «Сильней огня» (музыка Сергея Ревтова, стихи Михаила Гуцериева) состоялась в июне и завоевала миллионы сердец тех слушателей, которые любили, плакали, ждали и «боялись разбить счастья хрупкое стекло». В августе на международном конкурсе молодых исполнителей «Новая Волна» состоялось первое публичное выступление Жасмин с новым номером «Сильней огня».

«Михаил Гуцериев — невероятный поэт. В его поэзии тонкие метафоры и мудрость жизни. В этом смысле он уникальный. Михаил Сафарбекович не просто пишет, ему важно прочувствовать артиста. Всегда мечтала о сольной песне на его стихи. Когда появилась эта песня, поняла — это именно то, что я хочу сказать своему зрителю, то, что сейчас чувствую. Это то, что было мне так необходимо. И отдельное спасибо Сергею Ревтову за потрясающую музыку!» — говорит певица.

У меня к тебе один вопрос,

Ты оставил в сердце след глубокий.

Под собой не чувствую шагов,

За тобой бегу по другой дороге.



Кадр из клипа

Съёмки клипа проходили в октябре в столице Израиля, где одну из главных ролей в клипе сыграл местный актёр и преподаватель актёрского мастерства Gal Ben Amara. История про испепеляющие отношения между мужчиной и женщиной, про страсть и яркие эмоции развернулась в уникальном доме, который построен по специальному дизайну и представляет огромный интерес для различных мировых архитектурных журналов.

Как отметили актёры и съёмочная группа, градус на площадке был настолько высок, насколько может повыситься градус женской страсти в стихах Михаила Гуцериева.

«Это интересная история, зрителю, я думаю, понравится. Они окунутся в два мира: в одном пара существует, они любят друг друга, ссорятся и мирятся; в другом — он её предал, она хочет вернуть ему ту боль, которую он ей причинил. Он не хочет с этим мириться, но понимает, что это уже слишком поздно», — рассказала о своих впечатлениях Жасмин.

Михаил Гуцериев — поэт, член Союза писателей России. Автор более 200 песен. Среди артистов, исполняющих его песни, Алла Пугачёва, Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Григорий Лепс, Валерия, София Ротару, Николай Басков и многие другие.

Сергей Ревтов — российский композитор, исполнитель и продюсер. Лауреат премий «Песня года», обладатель премий «Золотой граммофон» и «Шансон года». Жасмин — российская певица, актриса, телеведущая. Заслуженная артистка РФ и заслуженная артистка Дагестана. Обладательница 9 премий «Золотой граммофон», 17 премий «Песня года» а также премии MTV Music Awards «Лучшая исполнительница 2005».

Сергей Солодкий — украинский режиссёр и клипмейкер, с 2008 года работающий с ведущими исполнителями России и Украины, среди которых Ани Лорак, Сергей Лазарев, Виа Гра, Вера Брежнева и др. Клипы Сергея набирают миллионы просмотров в YouTube, а клип на песню «Она вернётся» в исполнении группы Mband побил отметку в 100 миллионов просмотров.