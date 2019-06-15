Жасмин спела про то, что «Сильней огня»

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Состоялась премьера песни заслуженной артистки России певицы Жасмин. Авторы летней новинки под названием «Сильней огня» - известные хитмейкеры страны: поэт Михаил Гуцериев и композитор Сергей Ревтов (слушать песню).

«Сильней огня» стала первой сольной работой Жасмин и Михаила Гуцериева.

«У нас с Михаилом Сафарбековичем Гуцериевым уже был позитивный опыт сотрудничества – весной прошлого года он подарил нам с Денисом Клявером глубокую восточную песню под названием “Любовь-отрава”. Этот дуэт очень полюбился нашим с Денисом слушателям, но мне всё же всегда хотелось поработать с Михаилом Сафарбековичем именно по сольной песне. Мы иногда встречались на разных мероприятиях, и вот, набравшись смелости, я обратилась к поэту с просьбой написать стихи уже только для меня», - рассказывает Жасмин.

Работа над песней «Сильней огня» шла несколько месяцев. Сергей Ревтов написал специально разные варианты аранжировки и мелодий. В итоге Михаилом Гуцериевым был выбран самый, на его взгляд, яркий, на который и были написаны стихи.

…У меня к тебе один вопрос,
Ты оставил в сердце след глубокий.
Под собой не чувствую шагов,
За тобой бегу по другой дороге…

Певица делает большую ставку на свою новую песню и в самое ближайшее время приступает к съёмкам видео.

«Сильней огня» – это песня, которая идеально отражает меня сегодняшнюю. Она подошла мне и по настроению, и по музыке, и по тексту. Мы с Михаилом Сафарбековичем оба с Кавказа, у нас строгое воспитание и, как мне кажется, он, как никто, понимает, где для восточной женщины та грань в творчестве, за которую она не заступит. Поэзия Михаила Гуцериева – это всегда благородные обороты, тонкие метафоры и мудрость жизни», - признаётся Жасмин.

Жасмин - Сильней огня
Жасмин - Сильней огня

Песня Жасмин «Сильней огня» - в эфире российских радиостанций и доступна для скачивания и прослушивания на всех цифровых платформах.

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