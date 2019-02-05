Жасмин станет гражданкой Молдавии

Мэр молдавского города Оргеев Илан Шор, супруг российской певицы Жасмин, подтвердил информацию о том, что артистка подала заявку на получение гражданства Молдавии через инвестиции, передает РИА Новости.



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"Мой муж – гражданин Молдовы, и на фоне этого факта мое желание получить молдавское гражданство - вполне естественно и закономерно, в этом нет ровным счетом ничего необычного. Россия была, есть и будет моей любимой родиной, я горжусь нашей страной, и от российского гражданства при получении молдавского ни в коем случае не отказываюсь", - сказала Жасмин.

Закон о приобретении гражданства через инвестиции вступил в силу в Молдавии 5 ноября 2018 года. Согласно этому документу, иностранец может получить гражданство республики в обмен на вклад в Фонд национального развития страны.