Жасмин представила видео на песню «Похожи»

Съемки клипа проходили в небольшом живописном городке Авейро, красивейшем месте, называемом «Португальской Венецией». В роли режиссера и идейного вдохновителя выступил Алан Бадоев, с которым певица сняла уже не одно видео.

«Сегодня очень многие сильные и самостоятельные женщины – самодостаточные, но в тоже время и довольно одинокие души, – говорит Алан Бадоев. - Такова и героиня клипа, которую великолепно сыграла Жасмин. В самом начале она предстает перед нами на грани своих эмоций, но все же принимает решение уехать из большого города и вернуться к своей юношеской любви, которая началась на берегу океана. Мы сняли светлое видео с ноткой ностальгии по летним дням».

«Моя героиня сильная и смелая, – делится Жасмин. - Она идет навстречу своей мечте! Она открыла свое сердце и оставила все сомнения позади. Она поняла, что для того, чтобы стать счастливой, нужно не бояться принимать важные решения и совершать смелые поступки! Она выбирает Любовь!»

В клипе затрагиваются близкие многим насущные темы. Где найти ответы на вопросы, которые не дают покоя? Как не сойти с ума от повседневной рутины и суеты большого города? И героине предстоит не только отыскать выход, но и принять отважное решение. Она выбирает любовь и убегает туда, где живут ее мечты, куда ее сны многие годы возвращали ее. Она прислушивается к голосу своего сердца, которое всегда знало верный ответ.

«Любовь – самое главное в нашей жизни, – говорит Жасмин, - и для того, чтобы ее не потерять или, наоборот, обрести, надо быть честным с самим собой и не бояться совершать даже самые головокружительные поступки и принимать самые неожиданные и невероятные решения! Любите всем сердцем!»