Месси, Мбаппе и Кейн снялись в клипе Шакиры Dai Dai

Четырехминутный клип, снятый режиссером Ханной Люкс Дэвис, начинается с того, что звезды мирового футбола, включая Лионеля Месси, Килиана Мбаппе, Харри Кейна и Эрлинга Холанда, выходят на поле и заявляют «Мы готовы», обращаясь к Шакире.

Затем сама певица появляется на скульптуре Ангела Независимости в Мехико, танцует в пустыне вместе с группой африканских детей и далее путешествует по разным местам не Земле (включая околоземную орбиту) и в финале оказывается на футбольном стадионе вместе с танцовщицами в костюмах, представляющих флаги стран, участвующих в чемпионате мира по футболу.



Кульминацией клипа стали архивные кадры прошлых матчей чемпионата мира по футболу, в которых Шакира приветствует легенд этого вида спорта:

«Пеле, Марадона, Мальдини, Ромарио

Криштиану Роналду

Эль Пибе, Иньеста, Бекхэм и Кака

Месси, Мбаппе, Салах.

Бразилия, Уругвай, Аргентина, Колумбия

США, Англия, Германия, Франция

Южная Африка, Испания, Мексика, Япония

Корея, Нидерланды».

Шакира также выступит в качестве со-хедлайнера в перерыве финального матча чемпионата мира вместе с Мадонной и BTS.