Шакира получила в суде опеку на обеими детьми

Об этом сообщила газета El Pais со ссылкой на источники, близкие к поп-звезде.



Пике и Шакира

Артистка подала в суд после измен со стороны бывшего партнера. Пара не зарегистрировала отношения официально и решала вопрос, с кем в дальнейшем будут проживать наследники. В результате было принято решение о проживании детей с матерью.

Источник проинформировал, что после рождественских праздников Шакира с девятилетним Миланом и семилетним Сашей переедет в Майами. Пике останется в Испании, но сможет навещать детей в любое время. Расходы на перелет будут оплачивать оба партнера.

По мнению исполнительницы, в Америке она сможет обеспечить сыновьям более комфортную жизнь.

В начале июня артистка заявила о расставании с футболистом. Пара состояла в отношениях с 2011 года.

На днях Пике сыграл свой прощальный матч за клуб «Барселона». В дальнейшем он собирается заниматься только своими бизнес-проектами.