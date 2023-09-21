Shakira спела «El Jefe» про плохих боссов и пролетариат

Само название песни «El Jefe» переводится с испанского как «Начальник». В тексте Шакира и Fuerza Regida поют о человеке, вынужденном сводить концы с концами, хотя он много работает. В детстве ему говорили, что достаточно хорошо учиться и все получится – но он вырос и понял, что это неправда. Музыканты ругают плохих боссов и вступаются за рабочий класс. Они не только критикуют богатых эксплуататоров, но и грозят им справедливым ответом.

Fuerza Regida – мексиканско-американская группа, исполняющая традиционную мексиканскую музыку. Они популярны: сразу три сингла Fuerza Regida, «Bebe Dame», «Sabor Fresa» и «Qué Onda», возглавляли национальный чарт Мексики. Шакира уже экспериментировала с мексиканскими мотивами – например, в треке «Ciega, Sordomuda» с альбома «Dónde Están los Ladrones?». Но «El Jefe» – ее первая полноценная «мексиканская» песня.



Shakira

12 сентября Шакира получила специальную премию имени Майкла Джексона на MTV VMA 2023 за вклад в музыку, став первым латиноамериканским артистом, удостоенным этой награды. 2023 год в ее карьере явно стал удачным – может, вскоре певица и выпустит долгожданный новый альбом. Последняя на сегодня пластинка Шакиры «El Dorado» выходила шесть лет назад, в 2017 году.