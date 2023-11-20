Шакира избежала тюрьмы

По информации издания La Vanguardia, в рамках сделки 46-летняя певица согласилась с тремя годами тюремного заключения и выплатой штрафа в размере 7 миллионов евро, хотя изначально обвинение требовало восемь лет лишения свободы и штраф на сумму более 23 миллионов евро. Кроме того, было решено заменить трехлетнее тюремное заключение штрафом.



Shakira

Отмечается, что в результате заседания, которое длилось всего две минуты, был вынесен окончательный приговор, так что Шакире не придется проходить ни одного заседания суда.

Согласно версии обвинения, певица выводила средства, подлежавшие налогообложению в Испании, на счета в офшорах. Прокуратура утверждала, что певица должна была платить налоги на территории Испании, поскольку проживала в королевстве более установленного законом минимального срока в шесть месяцев, хотя артистка изначально утверждала, что это не так, поскольку она платила налоги с доходов от своей профессиональной деятельности на Багамах, где у нее есть официальная резиденция.

В сентябре сообщалось, что прокуратура Испании по борьбе с экономическими преступлениями подала новый иск против Шакиры в рамках второго дела по обвинению в уклонении от уплаты налогов в 2018 году на сумму более 6,6 миллиона евро.