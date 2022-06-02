Шакира и Пике расстались

По информации источника El Periodico, причиной разрыва стали частые измены полузащитника «Барселоны». Сообщается, что футболист уже несколько недель живёт один в своей квартире.



Шакира и Пике

Издание пишет, что спортсмена часто замечали в ночных клубах в сопровождении других женщин. Он оставался на вечеринках до поздней ночи, невзирая на то, что на следующий день должен был появиться на тренировке.





Шакира и Пике были вместе с 2011 года, хотя официально не поженились. У пары двое сыновей. Жерар Пике младше Шакиры на 10 лет.

При этом без фотошопа Шакира сейчас выглядит так.



Шакира без фотошопа