Шакира наслаждается жизнью в клипе «Soltera»

Она отдыхает на яхте, катается на серфе и веселится в клубе со звездными подругами – певицей Натти Наташей, блогером Леле Понс и моделями Каролиной Курковой и Винни Харлоу.

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Премьера песни «Soltera» состоялась в конце сентября. В записи трека приняли участие бразильская поп-дива Анитта, звезда сериала «Элита» (2018–2024) Данна Паола и упоминавшаяся выше Леле Понс. Анитта и Паола тоже появляются в клипе. А одним из продюсеров «Soltera» стал аргентинский диджей Bizarrap, уже работавший с Шакирой над ее хитом «BZRP Music Sessions #53».



Shakira