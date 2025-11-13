Шакира в образе Газель ползает по горам в «Zoo»

В трехминутном клипе колумбийская исполнительница хитов предстает в образе своей героини в нескольких образах, вдохновленных Газелью, а также в ряде сцен она делит сцену с другими анимационными персонажами, включая Джуди Хоппс (Джиннифер Гудвин), Ника Уайлда (Джейсон Бейтман), Гэри Де'Снейка (Ке Хай Кван) и Нибблса Мэйплстика (Форчун Феймстер).

Режиссёром музыкального клипа, сочетающего в себе её настоящее выступление и кадры из фильма, выступила Ханна Люкс Дэвис. Съёмки проходят в нескольких местах из фильма, включая гала-вечер в честь 100-летия городских защитных стен, поезд «Зверополис Экспресс» и сцену на крутом склоне скалы, по которому Шакира взбирается вместе с Джуди и Ником.

Песня «Zoo», написанная Эдом Шираном, Блейком Слаткиным и Шакирой, вышла в октябре. Она следует за песней Шакиры «Try Everything», её оригинальной песней для фильма «Зверополис» (2016). «Zoo» будет доступен в виде коллекционного фиолетового винилового сингла формата 7 дюймов. «Зверополис 2» выйдет в кинотеатрах 26 ноября.



Shakira

Ранее в этом месяце Шакира получила первую награду Billboard Global Touring Icon Award в честь своего исторического мирового тура Las Mujeres Ya No Lloran, самого кассового латиноамериканского тура, когда-либо организованного женщиной, и второго по кассовым сборам латиноамериканского тура в истории.

«Это воодушевляет и вдохновляет, — сказала Шакира в своей речи. - Это невероятно и одновременно мотивирует. Я чувствую, что только начинаю свою карьеру, и это безумие, ведь прошло уже 30 лет».