Pink Floyd впервые выпустили клип на «Wish You Were Here»

В него вошли архивные съемки с музыкантами и анимационные «потусторонние» кадры, а также крупные планы человеческой яйцеклетки.

В комментариях фанаты радуются, что классическая песня наконец-то обзавелась видео. Режиссером «Wish You Were Here» стал Джастин Дашур Хопкинс, ранее работавший с Portugal. The Man и Tears for Fears.



Pink Floyd. Концерт в Помпеях

Песня «Wish You Were Here» вышла в 1975 году на одноименном альбоме Pink Floyd. 12 декабря группа выпустила специальное юбилейное переиздание релиза – с шестью неизданными треками. 19 декабря Pink Floyd возглавили британский альбомный чарт с «Wish You Were Here». И это уже второй «номер один» Pink Floyd в 2025 году. В мае группа заняла первое место в чарте с концертником «Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII».