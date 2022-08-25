Pink Floyd хочет продать свой каталог за полмиллиарда долларов

Каталог также хотят приобрести такие музыкальные лейблы, как Sony Music, Warner Music, BMG и Primary Wave.



Pink Floyd







Pink Floyd продает как каталог песен, так и авторские права на них. Музыканты планируют получить за авторские права на композиции как минимум 470 млн долларов.

Группа Pink Floyd была основана в 1965 году Ричардом Райтом (клавишные, вокал), Роджером Уотерсом (бас-гитара, вокал), Ником Мэйсоном (ударные) и Сидом Барреттом (вокал, гитара). В 1968 году к ним присоединился Дэвид Гилмор, который заменил Барретта. В 1994 году коллектив распался, однако позже вновь собирался до окончательного роспуска в 2015 году.