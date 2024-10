Pink Floyd все-таки продали весь свой музыкальный каталог

Первой о сделке сообщило 1 октября 2024 года издание Financial Times, и, хотя ни лейбл, ни музыканты или их представители официально не прокомментировали новость, многочисленные источники подтвердили ее для Variety.

Сделка включает права на записанную музыку (но не на авторство песен), а также права на имя и образ, которые включают возможность выпуска различных товаров с символикой группы, создание театральных постановок и т.п. Хотя Pink Floyd не афишировали авторов культовых обложек их альбомов, большинство из них были разработаны британской фирмой Hipgnosis, и они также входят в сделку.



Pink Floyd

Полученные после заключения договора с Sony деньги будут распределены между главными авторами песен Роджером Уотерсом и Дэвидом Гилмором, а также барабанщиком Ником Мейсоном и наследниками ныне покойных клавишника Ричарда Райта и основателя группы, певца и соавтора песен Роджера «Сида» Барретта.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Каталог музыки Pink Floyd является одним из самых ценных в современной музыке и включает такие классические альбомы, как «Dark Side of the Moon», «The Wall», «Wish You Were Here», «Animals», «Meddle», «Piper at the Gates of Dawn», «More» и другие.

Слухи о новом раунде переговоров появились в сентябре. Многие скептически отнеслись к возможности участников группы сесть за стол переговоров и прийти к какому-то компромиссу после многих лет разногласий и публичных выяснений отношений по самым разным вопросам: от творческих до политических. Каталог был «в игре» в течение нескольких лет с заявленной запрашиваемой ценой в 500 миллионов долларов, и группа была близка к сделке уже в 2022 году, но конфликты между бывшими соратниками чрезвычайно осложнили сделку и отпугнули ряд претендентов, в числе которых были Hipgnosis, Warner Music и BMG. Недавно Гилмор в интервью Rolling Stone сказал, что он заинтересован в продаже не столько по финансовым причинам, сколько, чтобы «избавиться от принятия решений и споров, которые связаны с поддержанием всего этого».

В последнее время музыканты все чаще продают каталоги. Так, в апреле Kiss передали права на свои песни за 300 млн долларов, чтобы запустить виртуальные гастроли. А вот за хиты Queen в Sony Music заплатили более 1 млрд долларов, что стало рекордной суммой в подобных сделках. За каталог Брюса Спрингстина компания отдала 500 млн. При этом в 2022-м издательство Warner Chappell Music приобрело права на музыку Дэвида Боуи всего лишь за 250 млн.