На Led Zeppelin снова подали в суд

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Основатель и гитарист Led Zeppelin Джимми Пейдж и его издатель Warner Chappell столкнулись с судебным иском со стороны Джейка Холмса, автора оригинальной версии песни «Dazed And Confused», которая впоследствии была переработана в одноименный трек на дебютном альбоме Led Zeppelin.

Иск касается записей песни более ранней группы Пейджа The Yardbirds. Холмс утверждает, что это записи его версии песни, на которую он является единственным владельцем авторских прав. И все же Пейдж и его деловые партнеры выпустили эти записи и позволили одной из них появиться в недавнем документальном фильме «Становление Led Zeppelin», не оформив необходимые лицензии.

«Становление Led Zeppelin»
«Становление Led Zeppelin»

Холмс ранее подавал в суд на Пейджа по поводу прав на «Dazed And Confused» еще в 2010 году. Когда этот иск был урегулирован, было решено, что существуют две версии песни — оригинал Холмса и переработанная Пейджем для Led Zeppelin, — причем последняя после той судебной тяжбы официально числится как «написанная Джимми Пейджем, вдохновленным Джейком Холмсом».

В новом иске эти две версии соответственно именуются «Сочинением Холмса» и «Сочинением Пейджа». В нем также поясняется, что в рамках урегулирования судебного разбирательства 2010 года Пейдж и его деловые партнеры «признали, что у них нет никаких претензий на Сочинение Холмса или в отношении него».

Более того, они «согласились с тем, что Холмс создал и имеет полное право собственности на Сочинение Холмса, а также неограниченное право на неограниченный срок во всем мире использовать, лицензировать и эксплуатировать Сочинение Холмса любым способом, который он сочтет нужным».

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В новом иске утверждается, что после этого соглашения Пейдж и его компания «выпустили многочисленные звукозаписи группы Yardbirds, в которых воплощена композиция Холмса».

Однако, как утверждается в иске, Warner Chappell от имени Пейджа заявила, что «композиция Холмса была композицией Пейджа» на этих записях, а затем «ложно предоставила звукозаписывающим лейблам лицензию на использование композиции Холмса, как будто это была композиция Пейджа, в звукозаписях группы Yardbirds».

Кроме того, как следует из дальнейшего судебного иска Холмса, Пейдж и его издатель «нарушили авторские права на композицию Холмса в связи с документальным фильмом под названием «Становление Led Zeppelin»».

В фильме, как утверждается, присутствуют версии песни как Yardbirds, так и Led Zeppelin. «Исполнение Yardbirds песни „Dazed And Confused“ в фильме — это исполнение композиции Холмса», — утверждается в нем, но использование песни Холмса в документальном фильме не было лицензировано.

Все это, заключает Холмс, делает Пейджа и других ответственными за нарушение авторских прав и нарушение мирового соглашения, последовавшего за иском 2010 года. Холмс хочет судебного запрета, запрещающего дальнейшее незаконное использование его песни, и возмещения большого ущерба.

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