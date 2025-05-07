На Led Zeppelin снова подали в суд

Иск касается записей песни более ранней группы Пейджа The Yardbirds. Холмс утверждает, что это записи его версии песни, на которую он является единственным владельцем авторских прав. И все же Пейдж и его деловые партнеры выпустили эти записи и позволили одной из них появиться в недавнем документальном фильме «Становление Led Zeppelin», не оформив необходимые лицензии.



«Становление Led Zeppelin»

Холмс ранее подавал в суд на Пейджа по поводу прав на «Dazed And Confused» еще в 2010 году. Когда этот иск был урегулирован, было решено, что существуют две версии песни — оригинал Холмса и переработанная Пейджем для Led Zeppelin, — причем последняя после той судебной тяжбы официально числится как «написанная Джимми Пейджем, вдохновленным Джейком Холмсом».

В новом иске эти две версии соответственно именуются «Сочинением Холмса» и «Сочинением Пейджа». В нем также поясняется, что в рамках урегулирования судебного разбирательства 2010 года Пейдж и его деловые партнеры «признали, что у них нет никаких претензий на Сочинение Холмса или в отношении него».

Более того, они «согласились с тем, что Холмс создал и имеет полное право собственности на Сочинение Холмса, а также неограниченное право на неограниченный срок во всем мире использовать, лицензировать и эксплуатировать Сочинение Холмса любым способом, который он сочтет нужным».

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В новом иске утверждается, что после этого соглашения Пейдж и его компания «выпустили многочисленные звукозаписи группы Yardbirds, в которых воплощена композиция Холмса».

Однако, как утверждается в иске, Warner Chappell от имени Пейджа заявила, что «композиция Холмса была композицией Пейджа» на этих записях, а затем «ложно предоставила звукозаписывающим лейблам лицензию на использование композиции Холмса, как будто это была композиция Пейджа, в звукозаписях группы Yardbirds».

Кроме того, как следует из дальнейшего судебного иска Холмса, Пейдж и его издатель «нарушили авторские права на композицию Холмса в связи с документальным фильмом под названием «Становление Led Zeppelin»».

В фильме, как утверждается, присутствуют версии песни как Yardbirds, так и Led Zeppelin. «Исполнение Yardbirds песни „Dazed And Confused“ в фильме — это исполнение композиции Холмса», — утверждается в нем, но использование песни Холмса в документальном фильме не было лицензировано.

Все это, заключает Холмс, делает Пейджа и других ответственными за нарушение авторских прав и нарушение мирового соглашения, последовавшего за иском 2010 года. Холмс хочет судебного запрета, запрещающего дальнейшее незаконное использование его песни, и возмещения большого ущерба.