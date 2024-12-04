Песни Led Zeppelin превратили в хиты 50-х, и людям понравилось

Ее выложил интернет-пользователь Marceve76, ранее «переделавший» другие классические рок-альбомы – вроде «In Rock» Deep Purple (1970).

Автор «переработанных» песен Led Zeppelin даже сделал обложку в стиле 1950-х, где музыканты носят прически и одеты в костюмы соответствующей эпохи. У них даже «поменялось» название – в 1950-х группа могла бы носить имя The Led Zeppelins.

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Led Zeppelin

Комментарии к переделанной версии «Led Zeppelin II» пока что сплошь положительные. Одни надеются, что Роберт Плант, Джимми Пейдж и Джон Пол Джонс услышат эти треки. Другим понравилось, что песни звучат совсем по-другому и узнать их можно разве что по текстам – особенно это относится к «Moby Dick». Третьи – что материал можно и вправду принять за неизданные записи 1950-х, настолько качественно и правдоподобно он звучит. Четвертые попросили автора выпустить ролик, где он покажет процесс создания переделанных треков.