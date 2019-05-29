Лидер Led Zeppelin запускает подкаст

В описании подкаста говорится, что «музыка Роберта Планта – результат всех жизненных циклов на Земле, путешествий от Мидленда до Марокко, от Нэшвилла до Северного Уэльса, а также влияний друзей и всех тех, с кем он знакомился на протяжении всей жизни. Все песни, собранные в одном месте, чтобы когда-нибудь их переслушать».

Роберт Плант планирует рассказать о своим каталоге, углубиться в воспоминания о песнях, временах и поведать миру свои истории, связанные с музыкой. Так что подкаст получится глубоко личный.



Роберт Плант