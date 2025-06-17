Иэн Андерсон говорит, что Роберт Плант хотел заменить его в Jethro Tull

Выступая в подкасте Classic Album Review, Андерсон рассказал, что эта перспектива была поднята легендой британского блюзового жанра Алексисом Корнером на концерте в клубе Jethro Tull в 1968 году.



Иэн Андерсон

«Он [Корнер] привел Роберта Планта на какое-то клубное выступление, которое мы проводили в начале 1968 года, и продюсировал своего протеже, и более или менее настоял на том, чтобы Роберту разрешили прийти и поджемовать с нами. Знаете, я помню, как в то время я подумал: «Подождите-ка, тут что-то ещё происходит», и я увидел себя в ситуации, когда меня потенциально заменит Роберт Плант из раннего Jethro. Я не присоединился. Роберт встал и запел — по-моему, он еще и на губной гармошке немного поиграл — он встал и исполнил стандартную блюзовую штуку, которую мог сыграть каждый, и сразу стало понятно, что это голос из другой вселенной. У него были определенные качества, не только с точки зрения вокальных данных, но и с точки зрения харизмы. Он, очевидно, был тем, кто должен был добиться очень и очень хороших результатов. Алексис это заметил и лелеял, но этого не произошло. Насколько мне известно, Алексис на самом деле не делал никаких предложений другим ребятам стать группой поддержки Роберта, но не исключено, что он [Плант] мог бы пошуметь с кем-то из них».

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Роберт Плант

Затем ведущий Барри Робинсон спрашивает Андерсона, смог бы Плант успешно повторить культовую позу музыканта из Jethro Tull, играющего на флейте и балансирующего на одной ноге.

«Кто знает? — ответил Андерсон. - Вполне правдоподобно, да».

У Jethro Tull запланированы концерты в континентальной Европе на оставшуюся часть года, а также возвращение в Великобританию для трех рождественских концертов в конце декабря. Тур по Великобритании начнется в апреле 2025 года.