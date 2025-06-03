Фильм о «Становлении Led Zeppelin» выходит на Netflix

Создавая фильм, режиссер Бернард Макмэхон провел пять лет, изучая сотни часов архивных кадров и невиданных выступлений. Он также поговорил с ныне живущими участниками группы Led Zeppelin гитаристом Джимми Пейджем, певцом Робертом Плантом и басистом Джоном Полом Джонсом, а также нашел никогда ранее не издававшееся аудиоинтервью с покойным барабанщиком Джоном Бонэмом.



Led Zeppelin

Фильм представляет собой не обзор всей карьеры мультиплатиновой группы, включенной в Зал славы рок-н-ролла, а скорее двухчасовой экскурс в становление и ранние годы легендарной британской группы — рассказанный самими ее участниками.

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Есть взгляд на личную жизнь каждого участника, особенно то, что Плант, Джонс и Бонэм были молодыми отцами, когда Led Zeppelin только начинали. Также приятно видеть, как Пейдж, Плант и Джонс — и слышать Бонэма — говорят о влиянии на Zeppelin (все упоминают музыкантов Black blues, которые были до них) и о ранних днях (Пейдж, в частности, делает исключительную работу, разбирая музыкальность группы).

Просмотр ранних кадров исполнения Zeppelin таких классических произведений, как «Dazed and Confused» и «Communication Breakdown», доставит зрителю особенное удовольствие. Концертные кадры в «Becoming Led Zeppelin» включают выступления с знаменательных концертов в Fillmore West в Сан-Франциско и Newport Jazz Festival, среди прочих. Большое внимание уделяется важности ранних туров по Соединенным Штатам для прорыва группы.

Фильм заканчивается выпуском Led Zeppelin II в октябре 1969 года и концертом возвращения на родину в Королевском Альберт-Холле в январе 1970 года.