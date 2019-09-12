Джимми Пейдж выпускает «Антологию»

Издание выйдет в декабре, но уже сейчас можно сделать предзаказ.

Книга иллюстрирует музыкальную карьеру Джимми Пейджа избранными материалами из его богатого личного архива. В ней нет текста от посторонних авторов — только слова самого Пейджа, а также подходящие по контексту фотографии, охватывающие 60 лет.

Для включения в книгу были отобраны сотни предметов из частной коллекции Джимми – от легендарных гитар до сценических костюмов, от редких постеров до виниловых пластинок, от переписки и записей в дневнике до ранее не публиковавшихся фотографий. Каждый предмет был сфотографирован и прокомментирован новым текстом, который помещает этот предмет в контекст феноменальной карьеры гитариста.

В предзаказе цена «Антологии» составляет всего 480 фунтов, а рассылка заказов начнется в декабре. Тираж этого 384-страничного тома составляет всего 2 500 экземпляров, каждый из которых подписан лично Джимми. Книга отпечатана на итальянской матовой бумаге плотностью 150 г/см, а ее обложка сделана из черной кожи с листовым блоком и позолоченными обрезами. Томик убирается в слипкейс на войлочной подкладке, источником вдохновения для которого послужил кофр первой электрогитары Джимми Пейджа — Rezonet Futurama 1958 года.