Новый вид лягушек назвали в честь Led Zeppelin

Cайт UdiscoverMusic обнародовал список ста лучших барабанщиков всех времен и народов.

Возглавляет список Джон Бонэм из Led Zeppelin, на втором месте — Кит Мун из The Who. Бронза досталась Нилу Пирту из Rush.



Джон Бонэм из Led Zeppelin



Четвертое место у Джиндера Бейкера из Cream, а пятое получил легендарный джазовый барабанщик Бадди Рич.



Полный список Топ-100 барабанщиков мира



100: Les Binks (Judas Priest, Priesthood)

99: Roy Haynes (Snap Crackle)

98: Karen Carpenter

97: Meg White (The White Stripes)

96: Fela Kuti

95: Kenny Clarke (Klook, The Modern Jazz Quartet...