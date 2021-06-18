Новый вид лягушек назвали в честь Led Zeppelin

Как полагают ученые, новый вид, который назвали Pristimantis ledzeppelin в честь британской рок-группы Led Zeppelin, обитает только в этой местности. Земноводное имеет мелкобугристую кожу на спине и боках, характерную лопаточную складку и овальную голову с небольшим сосочком в районе носа. Конечности заканчиваются приплюснутыми дисками, на внутренней стороне лапок кожа желтая с черно-коричневыми и медно-красными отметинами, пишет издание.

Scientists name frog found in Ecuadorian Andes after Led Zeppelin https://t.co/ReHF6jEX7P — The Guardian (@guardian) June 17, 2021

По словам исследователей Дэвида Брито-Сапата и Каролины Рейес-Пуч из INABIO, обитающие на суше лягушки рода Pristimantis представляют собой чрезвычайно разнообразную группу позвоночных, которая в настоящее время насчитывает 569 известных видов. Только за последние два года в Эквадоре было описано 28 видов этого рода, из которых 14 населяют южные Анды. Этот регион отличается разнообразием мелких позвоночных, нигде более не встречающихся, отмечает El Universo.