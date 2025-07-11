Джастин Бибер выпустил новый альбом «Swag»

В седьмую (и первую за четыре года) студийную работу Джастина Бибера вошел 21 трек, над которыми он работал вместе со своим давним коллаборатором Харвом, а также с Картером Лэнгом и Эдди Бенджамином.

На пластинке есть фиты с Gunna, Sexyy Red, Druski, Dijon, Lil B, Cash Cobain и другими. Бибер занимался продюсированием «Swag» также вместе с Диланом Уиггинсом, Дэниелом Сизаром, Mk.gee, Knox Fortune и не только.

На одном из недавних видео, снятых папарацци в День отца, Бибер вступил в перепалку с фотографом. Он произнес: «Я отец. Я муж. Вы не понимаете. Я занят делом». Фраза стала мемом и появилась в качества скита среди других новых композиций артиста.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Работа над "Swag" велась в течение последних двух лет. По словам источников, альбом получился максимально личным и откровенным: Бибер затрагивает темы самоидентичности, брака, отцовства, борьбы с ментальными трудностями и жизни под вниманием общественности.



Justin Bieber

В промо-фотосессии для релиза Джастин снялся вместе со своей женой Хейли и их 11-месячным ребенком Джеком Блюзом. Хотя сама обложка «Swag» представляет собой черный квадрат с надписью.

Предыдущий альбом 2021 года — «Justice» — провел две недели на 1-м месте в Billboard 200. В течение многих лет было неясно, выпустит ли Бибер когда‑нибудь еще один альбом, поскольку он сократил свои выступления.