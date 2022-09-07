Джастин Бибер отменил остаток своего турне

Канадский певец отметил, что главным образом на это повлияла его борьба с синдромом Рамзи Ханта, из-за которого часть лица была парализована.



Justin Bieber

Как напоминает портал Yahoo News, в июне музыкант заявил о переносе своих концертов. 31 июля он возобновил тур, но после выступления в Рио-де-Жанейро, исполнитель объявил о том, что ему необходимо сконцентрироваться на восстановлении здоровья. Очевидно. что он не рассчитал своих сил на столь продолжительное турне.







До марта 2023 года у Бибера были запланированы десятки выступлений по всему миру.

Синдром Рамзи Ханта — редкое неврологическое заболевание, которое может воспалить и парализовать лицевой нерв и вызвать болезненную сыпь вокруг уха или рта. Помимо этого, недуг может привести к потере слуха.