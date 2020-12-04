Шон Мендес выпустил почти взрослый альбом «Wonder»

В альбом «Wonder» вошли 14 треков, включая дуэт «Monster» с Джастином Бибером. Эклектичный продакшн придает альбому в целом довольно взрослый поп-саунд (канадцу всего 22 года), в котором считывается влияние психоделического рока, классического R&B, фолка и электрофанка.

«Мне действительно кажется, что часть меня была записана на бумаге и записана в песню. Я старался быть таким же реальным и честным, как и прежде. Это мир и путешествие, мечта и альбом, который я очень давно хотел сделать. Мне он очень нравится. Спасибо, что были рядом со мной в течение стольких лет. Я так сильно вас всех люблю».



Shawn Mendes

Иногда этот альбом выглядит попыткой сыграть в Харри Стайлза. Гитар стало меньше, клавишных проходов - куда больше. «Я искренне надеюсь, что вам понравится этот альбом даже вдвое меньше, чем мне. «Wonder» научил меня свободе и тому, как отдаться магии искусства. Песни от души и звуки из другого времени и мира. Я так вас всех люблю, спасибо за поддержку на протяжении многих лет», - добавил Шон Мендес.