Шон Мендес спел «Heart Of Gold» памяти Лиама Пейна

За две недели до релиза нового альбома артист выпустил откровенный сингл, повествующий о трагической гибели его друга детства из-за передозировки и в процессе принятия этого факта переосмысления своей сексуальности.

Шон Мендес посвятил «Heart Of Gold» покойному солисту группы One Direction Лиаму Пейну. Во время выступления в театре Brooklyn Paramount в Нью-Йорке 18 октября Мендес произнес краткую речь о Пейне, с которым, по его словам, он встречался «пару раз».

«У него была прекрасная душа, и его глаза сияли. Это была красота, сияющая в его глазах. Это о том, чтобы скорбеть со слезами по тем, кого мы скучаем, и также о том, чтобы чествовать их, и то, кем они были, и то, что они оставили в этом мире. Я просто хочу на секунду послать ему столько любви, где бы он ни был там, наверху. Лиам, мы любим тебя. Мир плачет по тебе, брат, и мы все молимся за твоего сына и твою семью. Я скучаю по тебе».



Shawn Mendes

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Затем Мендес публично посвятил Пейну неизданный тогда еще трек «Heart of Gold», сказав: «Это для тебя сегодня вечером, Лиам, от всех нас».

В припеве он поет: «У тебя было золотое сердце/Ты ушел слишком рано/Это было вне твоего контроля/Под твоей кожей и костями/У тебя было золотое сердце».

Пейн скончался в возрасте 31 год 16 октября после смертельного падения с балкона третьего этажа отеля CasaSur Palermo в Буэнос-Айресе, Аргентина. По данным The Guardian, аргентинская прокуратура сообщила, что смерть Пейна наступила в результате множественных травм, а также внутреннего и внешнего кровотечения.

Песня войдёт в пятый студийный альбом исполнителя «Shawn», релиз которого состоится 15 ноября. «Heart Of Gold» становится 4-ым синглом в поддержку альбома.