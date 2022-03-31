Шон Мендес спел о расставании с Кабелло: он движется дальше

Концертный клип можно посмотреть по ссылке (из России включите VPN).



Shawn Mendes





Шон Мендес бодро поет о прошедшем расставании (явно намекая на закончившиеся отношения с Камилой Кабелло). «Любить тебя было самым счастливым, что я когда-либо делал. Так что я просто пытаюсь держаться. Я просто пытаюсь двигаться дальше», - поет Шон.

Музыкальное видео было снято Джеем Мартином в Торонто и Остине в течение нескольких дней, когда Шон впервые исполнил песню вживую на фестивале SXSW 2022 года в начале марта.