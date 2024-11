Шон Мендес вспомнил, кто он есть, в «Shawn»

В пятый студийный альбом Шона Мендеса вошли 12 треков, в том числе выпущенные ранее синглы «Heart of Gold», «Why Why Why», «Nobody Knows» и «Isn’t That Enough».

Первоначально выход альбома планировался в октябре, но потом Шон перенес релиз, чтобы доработать его.



Shawn Mendes

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Этот альбом ознаменовал его возвращение после четырехлетнего перерыва, в течение которого Шон прошел путь глубокого личного роста и исцеления. Он рассказал, как этот опыт изменил его взгляд на жизнь и творчество, позволив ему жить и создавать более искренне и осознанно, чем когда-либо.

«Этот альбом о том, чтобы отпустить и вспомнить, кто я есть. Для меня он стал личной терапией. Надеюсь, вам понравится. «Shawn» уже доступен!», - говорит Шон Мендес.

Shawn — пятый студийный альбом артиста, следующий за Wonder 2020 года , а также за предыдущим одноименным проектом Мендеса Shawn Mendes 2018 года. Альбом был написан и спродюсирован Мендесом вместе с соавторами Скоттом Харрисом, Майком Сабатом, Нейтом Мерсеро и Эдди Бенджамином, а дополнительные песни были написаны в соавторстве с Эми Аллен и Итаном Груской.