Iowa перепела "Fashion Girl"

Трек является кавер-версией одноименной песни группы «А-Студио» из альбома «Волны» (2010).
«Я прочитала статистику и обязана сказать вам, что пока вы читали этот пост, на свалках по всему миру оказалось несколько десятков самосвалов с одеждой, которая осталась от прошлых коллекций. Самосвал в секунду! Но есть надежда! Молодёжь всё больше выбирает slow fashion, которое акцентирует внимание на качестве, этичном производстве и экологичных материалах. Например, использование переработанных тканей становится престижным и статусным», - ранее говорила на эту тему Катя Иванчикова.
Цифровой релиз сингла осуществил лейбл Headliner Misic.
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