«ИМИ.Резиденция» вышла в формате сборника песен

Институт музыкальных инициатив (ИМИ) совместно с музыкальным лейблом Legacy Music выпустил сборник песен, написанных в ходе проекта «ИМИ.Резиденция», который прошел с 19 по 27 апреля 2026 года в подмосковном Доме творчества Переделкино и собрал вокруг себя самобытных музыкантов со всей страны. Участие в проекте было бесплатным.

В рамках программы участники интенсивно работали с менторами, создавали и записывали песни, которые были представлены 18 июня на финальном концерте-квартирнике в пространстве The Rink, а позднее - на всех стриминговых площадках в формате сборника.

«Сборник ИМИ.Резиденции объединяют не жанр и не общая тема, а необычная история его создания, - говорит Управляющий директор ИМИ Артем Атанесян. - Девять дней в Переделкине молодые музыканты со всей России вдохновлялись поэтами и серьезно работали над текстами, объединялись в неожиданные творческие пары и экспериментировали с продюсерами, с которыми прежде не работали. Эти песни — не только результат резиденции, но и результат творческого поиска, совместной большой работы и редкой возможности сосредоточиться только на музыке. Музыканты говорят, что этот опыт изменил их жизнь. Теперь и вы можете услышать, что получается, когда много талантливых людей собираются творить в одном месте».