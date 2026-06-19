FKA twigs мысленно танцует в «On Your Mind»

Первый релиз FKA twigs после получения премии «Грэмми» в номинации «Лучший танцевальный/электронный альбом 2026 года» за её потрясающий альбом Eusexua — это энергичная и зажигательная коллаборация с Lil Yachty под названием «On Your Mind». Песня продолжает танцевальную линейку альбомов эпохи Eusexua , но делает её ярче и быстрее, достигая гиперпоп-режима за свои захватывающие три с половиной минуты. «On Your Mind» впервые был представлен во время недавней европейской части тура twigs «Body High», а на этой неделе артистка поделилась предысторией песни, анонсируя её выход.

«Я написала эту песню с Yachty вечером после долгой танцевальной репетиции, когда узнала, что мой предыдущий менеджер и продюсерская команда не получили мои визы вовремя, чтобы я смогла поехать на Coachella и завершить свой хедлайнерский тур по США EUSEXUA. Я засиделась допоздна в танцевальной студии, маниакально репетируя в надежде, что новость неправда, и отрицая, что каким-то образом я все-таки доберусь через море, чтобы выступить для моих удивительных и преданных поклонников, если просто немного больше порепетирую. Меня никогда не перестает удивлять, как боль может проявляться в самых жестких и эйфорических звуках. Думаю, создание таких песен держит меня в тонусе и напоминает мне, что я не контролирую ситуацию.

FKA twigs Я рассказываю эту предысторию, — продолжает она, — потому что после завершения моего первого арена-тура по США и Европе мне кажется, что сейчас самое подходящее время выпустить ее в честь того, что мы, артисты, можем преодолеть, когда верим в себя и другие верят в нас. Я чувствую себя такой наполненной, спасибо, что пришли посмотреть BODY HIGH, спасибо, что продолжаете расти вместе со мной. Спасибо за то, что мы будем создавать дальше. Всё происходит не случайно».

«On Your Mind» — это, по сути, шаг вглубь вселенной EUSEXUA , которая на этот раз выражается в танцевальном электро-поп-сингле с многочисленными влияниями из разных уголков музыкального ландшафта. Зажигательный бит имеет поп-звучание, а реверберация в голосе Yachty добавляет нотку R&B.