FKA Twigs выпустила «игривый» альбом Eusexua Afterglow

Первоначально задуманный как делюкс-издание альбома Eusexua, высоко оцененного альбома FKA twigs, выпущенного ранее в этом году, Eusexua Afterglow с тех пор превратился в отдельное произведение, описываемое как «продолжение» с совершенно новым списком композиций.

«Любовное послание техно-рейв-сцене и тому, как она может инициировать внутренние перемены, новый альбом расширяет чувства, возникающие после знакомства с Eusexua, превращая их в саундтрек для часов после рейва и продолжая этот кайф в течение всего последующего времени, — говорится в пресс-релизе. - Afterglow — это альбом, пропитанный благоговением перед техно, но биты теперь фрагментарны и бессистемны, а главное — игривы».



Eusexua Afterglow завершает насыщенный 2025 год для FKA twigs, в ходе которого стало известно, что артистка утверждена на роль Девы Марии в предстоящем фильме ужасов «Сын плотника» с Николасом Кейджем в роли плотника, сыном которого оказывается Иисус Христос. Она также должна сыграть роль Жозефины Бейкер в предстоящем биографическом фильме французского режиссера Маймуны Дукуре.