FKA Twigs изучает себя в «Eusexua»

В треклист вошли 11 песен, включая «Childlike Things» – дуэт с Норт Уэст, дочерью Канье Уэста, исполнившей куплет на японском языке, в котором восхваляет Иисуса.

HiRez

В записи «Eusexua» также участвовали известные электронные музыканты: над «Keep It, Hold It» работал Николас Джаар, над «Striptease» – Дилан Брэйди из 100 gecs, над заглавным треком «Eusexua» – диджей Sasha. К «Wanderlust» приложил руку Стюарт Прайс, сотрудничавший с Мадонной и The Killers. А в списке авторов «Drums of Death» числится G-Dragon из BigBang – в треке засэмплирована песня G-Dragon «One of a Kind».

В 2022 году во время перерыва в съемках "Ворона" в Праге FKA Twigs попала на рейв и так прониклась техно, что изобрела слово для обозначения почти трансцендентной эйфории, которая может охватить на танцполе или во время секса, — eusexua (секс + эйфория). Eusexua — это, как объясняла артистка, момент перед оргазмом.

FKA Twigs

Влияние клубной музыки в «Eusexua» действительно ощущается. В нем разные оттенки электроники сочетаются и с трип-хипом, и с трэп-битами. Здесь и баллады о любви и страсти, и нойз-эксперименты, и более понятный r'n'b в духе Capricorns. На «Eusexua» можно услышать отголоски транса, брейкбита и хрустящей экспериментальной поп-музыки в духе Бьорк и Софи. Некоторые композиции как духовно, так и музыкально отсылают к Мадонне периода великого «Ray of Light», особенно «Girl Feels Good». Именно над этим треком, кстати, и работал Марьюс ДеВрис, тесно сотрудничавший с Мадонной в 90-х. А в создании заключительного «Wanderlust» принимал участие музыкальный идеолог другого альбома Мадонны «Confessions on a Dance Floor» Стюарт Прайс.

Основным продюсером материала выступил Koreless – британский электронный продюсер, уже работавший с FKA Twigs на альбоме «Magdalene» (2019) и микстейпе «Caprisongs» (2022). Он словно набрасывает туман на каждую песню, непроницаемый мотив, который рассеивается ближе к моментам перегруппировки битов.

Большую часть альбома Twigs делится с нами тем, как можно наслаждаться абсолютной свободой, единством внутри себя и телесными движениями.