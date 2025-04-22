Ирина Ортман выпустила песню к 80-летию Победы

Авторами песни «Мамина молитва» выступили Сергей Щавинский и Вадим Эстерман, с которыми Ортман...

Авторами песни «Мамина молитва» выступили Сергей Щавинский и Вадим Эстерман, с которыми Ортман...

Ирина Ортман выпустила новый-старый сингл «Долгая осень», который был записан в 2001 году, более...