Ирина Ортман выпустила песню к 80-летию Победы

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Ирина Ортман продолжает традицию выпуска авторских песен патриотической тематики и, накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной Войне, выпустила новую композицию «Возвращайтесь» (слушать песню).

Релиз вышел на лейбле Первое музыкальное издательство.

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«Песня «Возвращайтесь» появилась в моем репертуаре совершенно неожиданным образом. Мне написал автор Виталий Якубовский, и предложил её исполнить. После первого прослушивания я сразу поняла, что это абсолютно моя песня и я хочу её спеть. Мне откликнулись стихи, мелодия, в которых есть переплетение между событиями сегодняшнего дня и Великой Отечественной Войны. Уверена, что слушатель так же прочувствует эту историю и вместе с нами будет чтить память предков и благодарить их», - рассказывает Ирина Ортман.

Ирина Ортман
Ирина Ортман

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