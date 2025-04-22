Ирина Ортман выпустила песню к 80-летию Победы

Релиз вышел на лейбле Первое музыкальное издательство.
«Песня «Возвращайтесь» появилась в моем репертуаре совершенно неожиданным образом. Мне написал автор Виталий Якубовский, и предложил её исполнить. После первого прослушивания я сразу поняла, что это абсолютно моя песня и я хочу её спеть. Мне откликнулись стихи, мелодия, в которых есть переплетение между событиями сегодняшнего дня и Великой Отечественной Войны. Уверена, что слушатель так же прочувствует эту историю и вместе с нами будет чтить память предков и благодарить их», - рассказывает Ирина Ортман.
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