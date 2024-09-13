Ирина Ортман уже «Больше не твоя»

Чувственная лирика с глубоким смыслом и проникновенным тембром артистки. Автором песни выступил...

Чувственная лирика с глубоким смыслом и проникновенным тембром артистки. Автором песни выступил...

Яркая, мотивационная с нетипичным для Ортман звучанием композиция «Всё, что было вчера» стала...

Яркая, мотивационная с нетипичным для Ортман звучанием композиция «Всё, что было вчера» стала...

«Саша Борн очень талантливый автор, который давно предлагал нам сделать совместный релиз, тем более...

«Саша Борн очень талантливый автор, который давно предлагал нам сделать совместный релиз, тем более...

В самый разгар мая Ирина Ортман презентует яркую и сочную новинку «Ты мое солнце», которую артистка...

В самый разгар мая Ирина Ортман презентует яркую и сочную новинку «Ты мое солнце», которую артистка...

«С Ruff Saiper мы знакомы очень давно, и я могу с уверенностью заявить, что он своим упорством и...

«С Ruff Saiper мы знакомы очень давно, и я могу с уверенностью заявить, что он своим упорством и...

Певец и звезда «Реальных пацанов» Vavan заявил, что наймет коуча для себя и своей любимой.