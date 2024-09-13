Ирина Ортман уже «Больше не твоя»

За две недели до сольного концерта в Москве певица, солистка группы «Тутси» Ирина Ортман выпускает третью коллаборацию с DJ Sasha Born «Больше не твоя».
«Это не первая, но далеко не последняя наша работа с Сашей. В скором времени выходит EP альбом танцевальной музыки, часть из которой будет представлена 26 сентября в Москве в пространстве «Тон» на моём сольном концерте. Билеты в продаже - приходите! Будет интересно», - говорит Ирина Ортман.
««Больше не твоя» - яркая и глубокая песня об отношениях и экологичном выходе из них! Танцевальный трек позволит почувствовать себя по-настоящему свободной личностью!» - считает Саша Борн.
Комменты