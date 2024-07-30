Ирина Ортман спела о том, что «Внутри»

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Певица и солистка группы «Тутси» Ирина Ортман представила свой новый сингл «Внутри» (слушать песню).

Чувственная лирика с глубоким смыслом и проникновенным тембром артистки. Автором песни выступил Саша Борн, с которым Ирина сейчас готовит полноформатный альбом.

«В моем репертуаре преобладает позитивная танцевальная музыка и у меня давно не было такой глубокой лирической песни, по которой, как мне кажется соскучился мой слушатель. «Внутри» - единственная медленная композиция в нашем будущем альбоме с Сашей Борном, что тоже нетипично для диджея. Уверена, что каждый найдет в ней что-то свое», - говорит Ирина Ортман.

Ирина Ортман
Ирина Ортман

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