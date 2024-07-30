Ирина Ортман спела о том, что «Внутри»

Чувственная лирика с глубоким смыслом и проникновенным тембром артистки. Автором песни выступил Саша Борн, с которым Ирина сейчас готовит полноформатный альбом.
«В моем репертуаре преобладает позитивная танцевальная музыка и у меня давно не было такой глубокой лирической песни, по которой, как мне кажется соскучился мой слушатель. «Внутри» - единственная медленная композиция в нашем будущем альбоме с Сашей Борном, что тоже нетипично для диджея. Уверена, что каждый найдет в ней что-то свое», - говорит Ирина Ортман.
Комменты