Алексей Романоф написал песню для Ирины Ортман

Ирина Ортман фантазирует про «самого лучшего парня» в ванне Певица Ирина Ортман выпустила клип «Самый лучший парень» с трикинг-дуэтом Skillaz (смотреть клип). Певица экранизировала свой новый сингл «Самый лучший парень», авторства Димы Сочана, премьера которого состоялась в марте. Режиссером видео выступил Вадим Антонов.







Клип наполнен всей палитрой чувств, которые испытывает девушка, находясь в состоянии влюбленности. Это и творчество, и романтика, и танцы, и даже постельные сцены. Одной из фишек ролика стало участие в нем дуэта Skillaz — команда, представляющая "трикинг" — спортивно-креативную дисциплину, которая сочетает движения боевых...

Ирина Ортман спела про «самого лучшего парня» Певица Ирина Ортман выпустила новую песню «Самый лучший парень» (слушать песню). «Эту песню написал для меня талантливый автор из Украины Дима Сочан, который работал, и продолжает работать, со многими артистами - Юлиана Караулова, Максим Фадеев, Loboda, Николай Басков и др. Мелодия и слова зацепили меня с первых секунд прослушивания. Весна, любовь, всё просыпается, и я верю, что наш релиз так же поспособствует скорейшему пробуждению всех самых лучших чувств людей», - говорит Ирина Ортман.







Релиз выпустило Первое музыкальное издательство.



Ирина Ортман

«Жена офицера» Ирина Ортман спела дуэтом с отцом Накануне празднования Парада Победы, который состоится 24 июня, певица Ирина Ортман презентовала песню "Жена Офицера" в дуэте со своим папой, автором и исполнителем Виктором Ортман.



"Мои слушатели знают, как трепетно я отношусь к своему папе. Как прислушиваюсь к его критике, советам, ведь именно благодаря его поддержке, наставничеству и вере в меня, я смогла с детства начать воплощать свою мечту - стоять на большой сцене и исполнять авторские песни. Я рада, что мой отец Виктор Николаевич Ортман продолжает творить, и в каждом моем альбоме обязательно есть несколько его прекрасных композиций. Мои подписчики уже давно просили записать нас совместный сингл и, сегодня, мы...

Коронавирус не дал Ирине Ортман снять новый клип Ирина Ортман выпустила новую песню «Раскалённые угли» (слушать песню). «Изначально мы планировали снимать клип на этот сингл и выпускать песню одновременно с видео, но ситуация в стране внесла свои коррективы. Мне присылают очень много музыкального материала на почту, и я тщательно отслушиваю все демо. Песня «Раскалённые угли» зацепила меня с первых нот, автор - Никита Вашкевич, молодой и талантливый парень из Белоруссии. Это не первое мое сотрудничество с белорусскими авторами, и я надеюсь, что в будущем мы сможем реализовать все свои намеченные планы. А пока...