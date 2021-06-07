Алексей Романоф написал песню для Ирины Ортман

Автором музыки выступил Алексей Романоф - основатель группы «Винтаж», автор хитов Сергея Лазарева, Димы Билана, Николая Баскова и др. Стихи написал Илья Гуров, песни которого входили в альбомы Ортман «Только твоя», «Плагиат», «Лирика».
«Летом, всем артистам, хочется радовать своих слушателей динамичными новинками, под которые можно отдыхать, гулять с друзьями, заниматься спортом. Идея нашей песни родилась в городе Сочи, который занимает в моем сердце особое место, Илья прислал зарисовки припева, мы начали обсуждать детали, думать, в каком стиле работать. В этот период в моей творческой биографии состоялось сотрудничество с Лешей Романовым - сингл и клип «Киев Москва», после релиза которого, наши поклонники в социальных сетях задавили вопрос «А будет ли продолжение?», так им понравился тандем, и, прочитав финальный вариант текста «Здравствуй, счастье!», я поняла, что лучше Леши никто не сможет написать для него музыку. Мы созвонились, долго говорили, в итоге, на следующий день у меня уже был демо вариант нашей композиции. Это настоящее счастье, работать с талантливыми людьми, с которыми ты на одной волне. «Здравствуй, счастье!» - особенная песня, которая ждала своего счастья и, наконец, выпорхнула из гнезда. Любите, будьте любимы и наслаждайтесь каждой минутой, проведенной с близкими людьми!», - говорит Ирина Ортман.
«Здравствуй, счастье!» - яркий, танцевальный сингл Ирины Ортман, наполненный нежностью, искренностью и любовью.
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