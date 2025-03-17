Ирина Ортман выпустила «Мамину молитву»

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Состоялся релиз новой песни Ирины Ортман «Мамина молитва» (слушать песню).

Авторами песни «Мамина молитва» выступили Сергей Щавинский и Вадим Эстерман, с которыми Ортман сотрудничала и ранее.

«С Сергеем и Вадимом мы знакомы очень давно. Я уже исполняла песни их авторства, которые полюбились моим слушателям. «Посвящение офицерам», «Держи меня», «За детей я Господа молю»… И «Мамина молитва», как раз выступает своего рода продолжением композиции «За детей я Господа молю». Именно материнская любовь безусловна и это та молитва, которая помогает в жизни каждого человека. Мама - самое родное, что есть в жизни каждого человека», - говорит Ирина Ортман.

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Ирина Ортман
Ирина Ортман

Релиз выпустило Первое музыкальное издательство.

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