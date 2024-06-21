Ирина Ортман оставляет в прошлом «Всё, что было вчера»

Яркая, мотивационная с нетипичным для Ортман звучанием композиция «Всё, что было вчера» стала абсолютно новой историей в трек-листе песен Ирины.
«Мои зрители привыкли слушать меня в ином жанре, хотя я уже много лет экспериментирую с разными музыкальными стилями - это и патриотические песни, и романсы, и танцевальная легкая музыка. «Всё, что было вчера» - ещё один эксперимент. Автор Дима Сочан, который написал любимую многими мою песню «Самый лучший парень». Нет ни будущего, ни прошлого, есть здесь и сейчас», - говорит Ирина Ортман.
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