Ирина Ортман оставляет в прошлом «Всё, что было вчера»

Артиста впечатлил проект радиостанции Relax FM, которая на днях устроила массовую медитацию в рамках фестиваля йоги. В парке «Царицыно» более тысячи человек одновременно обрели умиротворение и гармонию под наблюдением представителей Книги рекордов России. Достижение по самой массовой одновременной медитации зафиксировали и внесли в Книгу рекордов.