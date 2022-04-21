«Тутси» возродились в золотом составе

За это время девушки занимались сольным творчеством, семьей, но не переставали общаться друг с другом, чем и делились с подписчиками в социальных сетях, которые, кто в шутку, а кто всерьёз, не раз предлагали солисткам собраться и подарить почитателям новые хиты. «А почему бы и нет?!», решили артистки.



Сегодня «Тутси» в составе из Ирины Ортман, Леси Ярославской, Марии Вебер и Наташи Ростовой, презентовали новую песню авторства Алёны Мельник, с которой работали Анжелика Варум, Денис Клявер