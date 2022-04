«Тутси» возродились в золотом составе

"В прошлый раз вам так понравилась идея о воссоединении гр.Тутси! И сегодня в Международный мужской день мы приготовили для вас музыкальный сюрприз в виде песни #самыйлучшиймужчина".



View this post on Instagram A post shared by Ирина Ортман (@ortmanirina) on Nov 19, 2019 at 7:06am PST /DIV>



Релиз нового сингла состоится уже в ближайшие дни.



«Крайнову таки не пригласили», - заметила одна из поклонниц.



«Приглашали», - коротко откликнулась Ирина Ортман, а затем