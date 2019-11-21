Ирина Ортман сообщила о воссоединении группы «Тутси»

"В прошлый раз вам так понравилась идея о воссоединении гр.Тутси! И сегодня в Международный мужской день мы приготовили для вас музыкальный сюрприз в виде песни #самыйлучшиймужчина".
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Релиз нового сингла состоится уже в ближайшие дни.
«Крайнову таки не пригласили», - заметила одна из поклонниц.
«Приглашали», - коротко откликнулась Ирина Ортман, а затем пояснила: «Это было решение Насти».
Изначальный состав группы «Тутси», образовавшейся в 2003 году — это выпускницы «Фабрики звёзд 3», перешедшие к продюсеру Виктору Дробышу. Главный хит «Тутси» — ремейк песни Вики Ферш «Самый-самый». Впоследствии, повторить даже относительный успех первого хита группе так и не удалось и в 2012 году она распалась. В последнем составе группы и пела Наталья Ростова (Пыженко).
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