Ирина Ортман сообщила о воссоединении группы «Тутси»

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Группа "Тутси" возвращается на сцену в составе - Ирина Ортман, Мария Вебер, Леся Ярославская и Наташа Ростова, о чем в своем Instagram сообщила бессменная солистка коллектива Ирина Ортман.

"В прошлый раз вам так понравилась идея о воссоединении гр.Тутси! И сегодня в Международный мужской день мы приготовили для вас музыкальный сюрприз в виде песни #самыйлучшиймужчина".
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Релиз нового сингла состоится уже в ближайшие дни.

«Крайнову таки не пригласили», - заметила одна из поклонниц.

«Приглашали», - коротко откликнулась Ирина Ортман, а затем пояснила: «Это было решение Насти».

Группа «Тутси», 2010 год
Группа «Тутси», 2010 год

Изначальный состав группы «Тутси», образовавшейся в 2003 году — это выпускницы «Фабрики звёзд 3», перешедшие к продюсеру Виктору Дробышу. Главный хит «Тутси» — ремейк песни Вики Ферш «Самый-самый». Впоследствии, повторить даже относительный успех первого хита группе так и не удалось и в 2012 году она распалась. В последнем составе группы и пела Наталья Ростова (Пыженко).

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