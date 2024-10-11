Участники «Фабрики звёзд-3» перезапустили хит «Саша+Маша 2.0»

Её зовут Маша, и она любит… кашу! Именно с этой шутливой фразы началась история песни, которая стала настоящим саунд-треком для миллионов подростков нулевых.

Спустя двадцать лет серебряный призер третьего сезона «Фабрики звёзд» Александр Киреев и выпускницы проекта Маша Вебер, Ирина Ортман и Леся Ярославская, ныне являющиеся солистками группы «Тутси», — воссоединились на юбилейном концерте, который с большим успехом прошёл на Первом канале.

Волну зрительских эмоций и просьб в социальных сетях вернуть легендарный хит невозможно было игнорировать. В результате артисты приняли решение создать новую версию «Саша+Маша 2.0». Композиция, воплощающая безмятежную юность, дружбу и первые влюблённости, получила новый куплет от Александра Киреева, а также видеоклип.

В клипе Маша Вебер варит кашу, возвращаясь к истокам истории песни. В процессе съёмок одной из сцен возникла забавная ситуация — свежеполитый газон неожиданно добавил непредвиденных трудностей: артисты промочили свои пятые точки, сидя на траве, что сделало съёмочный процесс ещё более весёлым и непринуждённым.

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Сведением обновлённой версии занимался ещё один выпускник «Фабрики звёзд», но второго сезона — Геннадий Лагутин. Его работа позволила сочетать современное звучание с духом нулевых, чтобы слушатели могли вновь ощутить атмосферу тех лет.

Клип на «Саша+Маша 2.0» включает эксклюзивные архивные кадры с концертного тура «Фабрики звёзд-3», любезно предоставленные победителем шоу Никитой Малининым. Видеоряд возвращает к тем временам, когда самой большой проблемой были оценки в школе, а самым важным — музыка, друзья и первые чувства.

Третий выпуск «Фабрики звёзд» заслуженно считается самым дружным, и это в очередной раз подтвердилось: спустя два десятилетия его участники продолжают поддерживать друг друга и делиться творчеством, открыто выражая благодарность всем, кто был с ними с самого начала.