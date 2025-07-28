В 17 раз выросла популярность автобиографии Оззи после его смерти

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город".



Ozzy Osbourne

Фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет 22 июля. Его супруга Шэрон в феврале заявила, что ее муж больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона.

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«Двадцать второго июля 2025 года мир простился с Оззи Осборном, но его наследие продолжает жить. В 2018 году вышла его автобиография "Оззи. Без цензуры", и после смерти музыканта спрос на книгу вырос в 17 раз (по сравнению с предыдущими неделями)», - говорится в сообщении.

В "Читай-городе" подчеркнули , что книга "Оззи. Без цензуры" - это "непричесанная", смешная и честная история одного из самых невероятных музыкантов в мире.