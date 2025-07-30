Прощание с Оззи Осборном: как это было

Вокалист Black Sabbath скончался на прошлой неделе (22 июля) в возрасте 76 лет, всего через несколько недель после своего последнего выступления на благотворительном концерте All-Stars Back to the Beginning.

Осборн вырос в районе Астон, а группа, ставшая иконой металл-музыки, — гитарист Тони Айомми, басист Гизер Батлер и барабанщик Билл Уорд — образовалась в Бирмингеме в 1968 году. Свой первый концерт в городе группа дала в клубе The Crown, который называют «колыбелью хэви-метала», на углу улиц Стейшн-стрит и Хилл-стрит. Последнее выступление Осборна и Black Sabbath состоялось в начале июля на домашнем стадионе футбольного клуба «Астон Вилла» — «Вилла Парк».

Шествие началось в 13:00, а Брод-стрит была перекрыта для движения с 7:00. Расходы покрывает семья Оззи , а городской совет помогает с перекрытием дороги.



Бирмингем прощается с Оззи

В последние годы он «отчаянно хотел вернуться домой» после того, как ему поставили диагноз «болезнь Паркинсона», и Оззи успел вернуться в Англию перед смертью. Трогательная надпись над объявлением о его смерти гласила: «Бирмингем, Англия, 22 июля 2025 года», что означало, что Оззи вернулся домой в последний раз.



Катафалк с телом Осборна

Катафалк с телом Осборна выехал из парка Вилла и проследовал через центр города, где фанаты выстроились вдоль улиц, чтобы почтить память покойного певца. Они заперлись за баррикадами и высунулись из окон, ожидая начала процессии, скандируя: «Оззи, Оззи, Оззи, ой, ой, ой!». Гроб украшала фиолетовая цветочная композиция с надписью «Оззи», а на катафалке красовалось распятие из фиолетовых цветов. Кортеж проехал по Брод-стрит и проехал по мосту Black Sabbath, где многие фанаты оставили цветы и пожертвования покойному певцу; мост был впервые открыт в 2019 году.



Символический мемориал на мосту Black Sabbath

Его жена Шэрон и трое их детей, Эми, Келли и Джек, а также другие члены семьи остановились, чтобы полюбоваться памятными знаками на мосту Black Sabbath, и возложили цветы. Шэрон, явно взволнованная, бросила символ мира в толпу, чтобы поблагодарить пришедших фанатов. Многие из них кричали: «Шэрон, мы тебя любим!»

В душераздирающей дани памяти своему покойному мужу Шэрон сжимала в руках кольцо Оззи, которое она повесила на цепочку на шею. Шэрон обхватила голову руками, рыдала и плакала, восхищаясь дарами и цветами, возложенными поклонниками Оззи.



Шэрон и Келли приветствуют поклонников со слезами на глазах

Дочь Оззи, 40-летняя Келли, также почтила память своего покойного отца, укрепив невероятно тесную связь с рокером. Келли вышла из автомобиля, чтобы почтить память отца, в фирменных солнцезащитных очках Оззи.

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Келли утешала свою убитую горем мать, а затем тоже рухнула на руки своего брата Джека.

Кортеж Оззи возглавляла местная группа Bostin' Brass, исполнившая ряд джазовых инструментальных хитов Black Sabbath и сольных хитов, включая «Iron Man» и «Crazy Train», пока катафалк двигался по Брод-стрит, а фанаты спонтанно подпевали. В 2011 году Оззи заявил, что хочет, чтобы его похороны стали «праздником, а не праздничным пиром», поэтому присутствовавшие на похоронах фанаты аплодировали катафалку, пока он ехал по улице, и скандировали «Оззи, Оззи, Оззи!».



Оззи навсегда

Сотни поклонников выстроились в очередь, чтобы оставить запись в книге соболезнований Оззи.

Позже он будет похоронен на частной церемонии.

Шествие транслировалось в прямом эфире, чтобы болельщики со всего мира могли наблюдать за ним, а кортеж оплатила семья Осборна. Лорд-мэр Бирмингема Зафар Икбал поблагодарил семью за их вклад в мероприятие и заявил в интервью BBC : «[Оззи] сделал Бирмингем известным. Он сделал Астон известным».

Семья владельца Мохаббат Аль-Замана прожила в доме 53 года с тех пор, как выкупила его у Осборнов в 1973 году.

Он рассказал The Mirror, что на протяжении десятилетий Оззи был постоянным гостем их дома и часто заходил выпить кофе и поболтать, чтобы вспомнить былые времена.