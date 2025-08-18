Премьеру документального фильма про Оззи отложили

Причина переноса не была названа, и не было ясно, когда (и выйдет ли вообще) «Оззи Осборн: Возвращение домой». Представитель BBC сообщил журналу Rolling Stone: «Фильм переместился в расписании, и мы подтвердим новые детали трансляции в надлежащее время».

Представители продюсерской компании фильма пока не отреагировали на запрос о комментарии относительно переноса премьеры. Представитель семьи Осборнов также не отреагировал.



Съёмки фильма «Возвращение домой» заняли последние три года. Изначально проект был анонсирован в 2022 году как сериал под названием «Home to Roost» («Домой в гнездо»), рассказывающий историю семьи Осборнов, которые осуществили давнюю мечту вернуться в Англию. Но характер фильма изменился по мере ухудшения здоровья Осборна. Легенда метала провёл последние несколько лет своей жизни, борясь с болезнью Паркинсона, а также с травмами, полученными при ночном падении в 2019 году.

Продюсеры фильма «Возвращение домой» описали фильм как «удивительно откровенную и вдохновляющую дань памяти» Осборну. Сообщается, что в фильме будет «уникальный и интимный доступ» ко всей семье Осборнов, а также будут представлены кадры, на которых Осборн готовится к своему прощальному концерту , состоявшемуся в начале июля, всего за несколько недель до его смерти .

Руководитель отдела документальных фильмов BBC Клэр Силлери заявила, что фильм «Возвращение домой» демонстрирует «непоколебимый дух» Осборна, добавив: «Мы надеемся, что он принесет утешение и радость поклонникам и зрителям Оззи, поскольку они вспоминают и чествуют его необыкновенную жизнь».