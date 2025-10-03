Алсу о дуэте с Filatov & Karas, молодом жюри и силе ностальгии в музыке

Алсу присоединилась к звездному составу четверного сезона музыкального шоу «Битва поколений» на канале «Муз-ТВ». На «Авторадио» в шоу «Мурзилки Live» артистка с юмором отнеслась к своему статусу «легенды» и рассказала о необычном творческом поединке с Filatov & Karas.



Алсу

«Я уже не один сезон наблюдала за этой прекраснейшей историей. Приглашение было, просто не могли состыковаться по датам. Были очень классные артисты, которые предлагались мне для битвы. Наконец-то все срослось и получилось очень здорово. Я рада, счастлива».

Особенное внимание певица уделила составу жюри, в котором заседают как мэтры вроде Николая Басков, так и совсем молодые артисты.

«Классно, что такое разного возраста поколение жюри. Они могут оценить даже мэтров, как будто они впервые какие-то песни слышат. Первое впечатление очень важно. Мы имеем в своей голове песню, которую уже много лет слышим и поем, и не можем относиться к новым версиям объективно. Мы всегда сравниваем с оригиналом, а тут разные поколения, молодые ребята, и они как в первый раз могут объективно оценить».



Алсу

В шоу певице выпало противостоять дуэту Filatov & Karas.

«Мы никогда нигде не пересекались. Естественно, я знаю их песни, они знают мои. Обычно подбирают девочка – девочка, мальчик – мальчик... А тут совершенно разные, как мне кажется, два коллектива».



Алсу

По правилам шоу, участники обмениваются песнями. Filatov & Karas выбрали для кавера хит Алсу «Иногда», который, по словам певицы, за последние годы обрел новую жизнь благодаря волне ностальгии. Сама Алсу исполнила их композицию «Мимо меня», кардинально изменив аранжировку.

«Я постаралась ее сделать максимально по-своему. Она же была такая танцевальная, электронная. А тут, понимаешь ли, Алсу. Мне кажется, здесь даже слова по-другому заиграли».

Слушатели «Авторадио» смогли познакомиться с новой версией хита «Мимо меня». Музыкальный эксперимент с участием Алсу можно также увидеть в эфире телеканала «Муз-ТВ».