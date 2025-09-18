Алсу: Сейчас я хочу петь позитивные песни!

Алсу стала тайным звездным гостем седьмого финала суперигры «Много денег на Авторадио. Золотой сезон». Всего в этом году таких финалов десять, и в каждом участвует топовый артист. Уже спели свои хиты и помогли ведущим определить победителей Люся Чеботина, Filatov & Karas, Burito, Митя Фомин, «Город 312», Игорь Николаев – и вот теперь Алсу.

«Обожаю приходить сюда, петь и участвовать в игре, которая дарит невероятные эмоции», – призналась певица.



«Иногда», «Осень», «Вместе навсегда», «Вчера», «Зимний сон», «Чужая» – Алсу устроила целый сольный концерт в студии шоу «Мурзилки Live». Главным сюрпризом от звезды стало появление Евы Власовой, вместе они исполнили новый хит «Табу».

«Это премьера в живом исполнении на «Авторадио». Очень счастлива, что Ева появилась в моей жизни, такой новый творческий виток. Возможно, будут еще совместные работы», – заинтриговала Алсу.



Концерт звездной гостьи растянулся на два часа. Алсу готова была выступать и дальше, но торопилась домой к сыну. «Золото» разыграли уже после выступления артистки, но марафон ее хитов подготовил главный момент и подарил праздник огромной аудитории слушателей по всей стране. Кроме прямого эфира шла видеотрансляция на сайте, в соцсетях «Авторадио» и на телеканале «Музыка Live».

«Каждый финал нашей игры – это всегда интрига и искренние эмоции. Нет никакого сценария, никакой закулисной работы, все происходит в реальном времени. Сегодня Алсу подарила слушателям частичку своего тепла и, конечно, не хотелось ее отпускать. Но семья, дети дороже любого золота», – отметил продюсер «Авторадио» Олег Балыков.



Уже в кулуарах студии Алсу призналась – в ее репертуаре много лиричных и даже драматичных песен, многие из них прозвучали во время финала. Но лично для нее наступило время позитивных эмоций, именно этого требует теперь ее душа.

«Сейчас я хочу петь хорошие, радостные, позитивные песни, потому что я нахожусь в таком месте в своей душе, в своем сердце. У меня есть замечательная песня «Танцуй», которая вышла этим летом. И я абсолютно всех призываю танцевать, потому что это 100% делает тебя счастливым. Это моя личная рекомендация всем», – заявила Алсу.

Впереди у проекта – новые финалы и звездные гости. Главный сюрприз устроят под Новый год. В студии соберутся десять победителей и, конечно, любимые артисты, чтобы разыграть главный приз – килограмм золота целиком.