Ян Абрамов собирается сохранить семью с Алсу. Подробности

Сегодня в суде должно было состояться заседание по расторжению брака между певицей Алсу и бизнесменом Яном Абрамовым. Однако оно не состоялось по соглашению сторон. Новая дата заседания — 27 августа.

«Суд отложил заседание на два месяца для применения сторон. Мой доверитель рассчитывает на мирное регулирование этого процесса и хочет сохранить свою семью. Обе стороны подали ходатайство о предложении о примирении», - заявил адвокат Абрамова.



Ян и Алсу Абрамовы

Перед этим Ксения Собчак рассказала подробности соглашения сторон в случае развода.

«Предлагаю не доводить дело до суда и совместно попытаться урегулировать сложившуюся ситуацию, направив все усилия на сохранение нашей семьи... Вне зависимости от позиции Алсу по вопросу о возможности сохранения нашей семьи, общая стоимость активов и имущества, предлагаемых к передаче Алсу Абрамовой, составляет ориентировочно 2,5 миллиарда рублей. Я также выражаю готовность взять на себя (и юридически закрепить) дополнительные обязательства, направленные на обеспечение комфортной жизни Алсу Абрамовой и наших детей», - говорится в предложении Абрамова к Алсу.

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Бизнесмен готов отдать певице и детям активы на 2,5 миллиарда рублей: виллу на Кипре, дорогие ювелирные изделия и сотни миллионов сверху, но рассчитывает на сохранение семьи.

На детей бизнесмен собирается переписать пентхаус и согласен и дальше обеспечивать комфортную жизнь экс-жены и наследников.

«Единственный комментарий, который могу дать сейчас, увидев комментарий его адвоката — это то, что развод все-таки состоится. И отложили суд на 2 месяца не для сохранения семьи и примирения, а для мирного урегулирования условий раздела имущества. С моей стороны решение принято однозначно, назад дороги нет», — заявила Алсу «Осторожно Media».

У пары имеется трое детей.