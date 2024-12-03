Бритни Спирс официально развелась

В августе 2023 года газета Guardian сообщила, что Асгари подтвердил бракоразводный процесс и не намерен оспаривать брачный контракт.



Бритни Спирс и Сэм Асгари

«Поп-звезда была официально объявлена незамужней в понедельник, 2 декабря», - сообщил журнал People со ссылкой на документы в его распоряжении.

По данным журнала, развод звездной пары был окончательно оформлен 2 мая 2024 года.

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People обращает внимание на то, что 2 декабря Спирс также отмечала свой день рождения, ей исполнилось 43 года.

В конце октября Спирс заявила, что заключила брак сама с собой, назвав эту идею "самой гениальной" в жизни.

Ранее портал TMZ сообщал, что пара серьезно поругалась из-за слухов о том, что певица изменила мужу. По данным источников, Асгари уже съехал из дома.

Как отмечал портал, у супругов были "серьезные проблемы" на протяжении уже нескольких месяцев. Согласно информации TMZ, Асгари редко ночевал дома, а Спирс часто устраивала драки.