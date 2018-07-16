Britney Spears показала фанатам грудь

37-летняя принцесса музыки исполняла зажигательный танец с парнями-танцорами, в ходе которого левая грудь певицы выскочила из чашечки бюстгальтера, пишет РЕН ТВ.
Видео случайного оголения было снято благодарными фанатами певицы из зала.
Мировая звезда, отнесясь к происходящему профессионально, с успехом закончила энергичное выступление. Певица выступала в актуальном нижнем белье черного цвета, атласных ботфортах на высоких каблуках, бежевых колготах с люрексом и модных портупеях, украшенных многочисленными стразами.
Бритни Спирс ранее подписала двухлетний контракт на грандиозное гастрольное турне по США.
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